Wiener klinische Wochenschrift

After the Graz school shooting, child and juvenile mental health must become societal and medical priorities

  • 21.11.2025
  • letter to the editors
Dr. Lukas P. Mileder, PhD
Univ. Prof. Dr. Ernst Eber
Wiener klinische Wochenschrift

Dear editor, …
After the Graz school shooting, child and juvenile mental health must become societal and medical priorities
Dr. Lukas P. Mileder, PhD
Univ. Prof. Dr. Ernst Eber
21.11.2025
Springer Vienna
Wiener klinische Wochenschrift
https://doi.org/10.1007/s00508-025-02637-0
