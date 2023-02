71. Wiener Ärzteball: So entsteht eine Ball-Zeitung

×

Es war eine jener Redaktionssitzungen am Ende des Sommers 2022, in der hitzige Diskussionen in ein verrücktes Vorhaben münden. Der Chefredakteur der Ärzte Woche entschied: Wir machen eine Zeitung - live auf dem Ärzteball. Und warum auch nicht?

Lasst uns eine Live-Zeitung vom Ärzteball machen! Das heißt, wir fabrizieren das Blatt in der Hofburg und verteilen es noch am Ball. Verrückt! Doch den Mutigen gehört die Ballzeitung und Springer-Wien-Boss Dr. Alois Sillaber stoppte uns nicht. Im Gegenteil, so fragten wir beim Organisationsteam der Wiener Ärztekammer nach, wo der Ball sofort aufgenommen wurde. Wir fanden bei Dr. Hans-Peter Petutschnig und seinem Team nicht nur Gehör, sondern begeisterte Partner für ein schier illusorisches Unternehmen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen und durchs Heft blättern (passen Sie auf die Druckerschwärze auf, die Zeitschrift ist womöglich nur wenige Minuten alt), wissen Sie mehr als ich in diesem Moment. Nämlich, dass wir es geschafft haben.

Dem Redaktionsteam der Ärzte Woche bot sich nebenbei eine Gelegenheit, den Ballorganisatoren über die Schulter zu schielen. Was gab es da alles zu tun! Die Tische und Bühnen zu platzieren, den Blumenschmuck auszuwählen, die Bands zu koordinieren, die VIPs und Ehrengäste zu betreuen, ein Programm aufzustellen, sich um die Verpflegung zu kümmern und, nicht zuletzt, sich über Corona-Maßnahmen den Kopf zu zerbrechen. Wir waren schwer beeindruckt! Und dann kamen auch noch ein paar Zeitungsleute und stellten mitten im Tumult entbehrliche Fragen, richteten also zusätzlichen Trubel an. Anstatt uns in die Wüste zu schicken, bot man uns Hausfotograf Stefan Seelig, einen Raum in der Hofburg und finanzielle Unterstützung an. Wir waren hingerissen!

Das erhöhte den Druck! Der Verlag Springer Nature schickte Martin Burger und Raoul Mazhar in die Hofburg. Doch ohne Layouter kein Heft, weshalb aus Deutschland Ralf Dolberg eingeflogen wurde, der Meister der Seitengestaltung, der die Farben und Proportionen der Ärzte Woche besser kennt als jeder andere. Doch selbst ein Layout-Experte würde die Flut von Fotos in der kurzen Zeit, sowie die vielschichtigen organisatorischen Arbeiten alleine nicht stemmen, weshalb im fernen Frankfurt Frank Nikolaczek und Stephan Thomaier die Freuden mitternächtlichen Homeworkings auskosteten. Jedes Bild in dieser Zeitung legte Hunderte von Kilometern zurück.

Mit Karin „the brain“ Husslik, das wussten wir, konnte uns nichts überraschen. Plan B hat mindestens 20 Untervarianten, Plan C doppelt so viele.

Dennoch waren wir überrascht, woran wir denken mussten: Gibt es eine Druckerei in Wien, die an einem Wochenende zu Mitternacht drucken kann, ohne von der Polizei gestürmt zu werden? Ja, Herold Druck kann‘s! Danke an alle, die Samstagnacht die Druckplatten hergestellt, eingelegt und das Produkt, das vom Band lief, zum Wiener Heldenplatz transportierten.

Aber reicht das WLAN der Hofburg überhaupt aus, um hochauflösende Fotos über den Äther in die Druckerei zu schicken? Finden wir adrette Damen, die im Ballkleid der Kälte trotzen und die Zeitung verteilen? Was tun, wenn es regnet? Können wir Tausende Bilder des Fotografen richtig zuordnen?

Womit wir bei Ihnen sind; jenen, die mit glühenden Sohlen durch die Hofburg tanzten. Wir hoffen, dass Sie während des Blätterns in Reminiszenzen an einen wunderschönen Abend schwelgen. Denn dann hat sich all der Aufwand gelohnt.

