ACR-Update 2025: Psoriasis-Arthritis, Osteoporose und Gicht 01.03.2026 Kongressnachlese Erschienen in: Verfasst von Christof Iking-Konert Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel ACR 2025: Update sur les vasculites Nächster Artikel Irrwege einer Patientin mit Gelenkschmerzen und Hämoptysen Metadaten Titel ACR-Update 2025: Psoriasis-Arthritis, Osteoporose und Gicht Verfasst von Christof Iking-Konert Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3004-9253 Elektronische ISSN: 3004-8931 DOI https://doi.org/10.1007/s44332-026-00111-1