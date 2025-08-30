Abklärung bei adrenaler Insuffizienz
SOP Metyrapon-Test (Einmaldosis)
- Open Access
- 29.08.2025
- SOPs in der endokrinologischen Diagnostik
Zusammenfassung
Adrenale Insuffizienz (AI) präsentiert sich durch eine Vielzahl an Symptomen, schwere Formen können aufgrund von Katecholamin-resistenter Hypotonie, Hyperkaliämie und Koma mitunter lebensbedrohlich sein. Während die Diagnose einer schweren AI durch entsprechende Klinik, Nüchtern-Morgen-Cortisol und adrenocorticotropes Hormon (ACTH) erfolgt, werden bei unklaren Fällen spezielle Funktionstests zur Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren(HPA)-Achsenstimulation durchgeführt. Der Einmaldosis-Metyrapon-Test stellt eine Möglichkeit der ambulanten Hypocortisolismus-Abklärung dar: Speziell bei einer hohen Vortestwahrscheinlichkeit erweist er sich als effektive und sichere Methode in der Diagnostik. Im Folgenden werden die Indikation und das Testprinzip, die Durchführung sowie die damit verbundenen, möglichen Fallstricke erläutert.
Hinweise
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Hintergrund
Eine verminderte endogene Cortisolproduktion geht initial mit einer Vielzahl an unspezifischen Symptomen wie Schwäche, Stressintoleranz, Müdigkeit, Gewichtsverlust und gastrointestinalen Symptomen einher. Schwere, akute Verläufe einer adrenalen Insuffizienz (AI) mit Katecholamin-resistenter Hypotonie, Hyperkaliämie und Koma stellen einen lebensbedrohlichen Zustand dar. Je nach Ursache sind verschiedene Abschnitte der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren(HPA)-Achse beeinträchtigt, wonach die AI pathophysiologisch in primäre, sekundäre und tertiäre AI eingeteilt wird [1, 2].
Während die Diagnose einer ausgeprägten AI mit entsprechender Klinik mittels Nüchtern-Morgen-Cortisol und adrenocorticotropem Hormon (ACTH) erfolgen kann, werden für unklare Fälle spezielle Funktionstests zur HPA-Achsenstimulation durchgeführt. Der in der klinischen Praxis hierfür am häufigsten eingesetzte Funktionstest ist der Synacthen-Test. Hierbei erfolgt die Bestimmung von Cortisol vor sowie 30 (und 60) Minuten nach Gabe von 250 μg synthetischem ACTH. Der Vorteil des Tests liegt in dem geringen Risiko für Nebenwirkungen durch die Injektion sowie den geringen Kosten und der guten Verfügbarkeit von Synacthen. Andererseits ist die diagnostische Genauigkeit gerade für die Abklärung einer sekundären oder tertiären Genese geringer als beim Insulin-Hypoglykämie-Test, wo es durch den Unterzucker und die darauffolgende Gegenregulation zu einer umfassenden Stimulation der HPA-Achse kommt. Der Insulin-Hypoglykämie-Test ist jedoch für die Patient:innen deutlich belastender sowie bei älteren Patient:innen oder relevanten Vorerkrankungen (z. B. vorbekannte koronare Herzerkrankung oder Epilepsie) kontraindiziert. Der Corticotropin-Releasing-Hormon(CRH)-Stimulationstest, eine aufgrund der guten Verträglichkeit häufig eingesetzte Alternative zur Abklärung der sekundären AI in der klinischen Praxis, ist aufgrund des Wirkstoffmangels bei fehlender Produktion aktuell nicht mehr durchführbar. Zuletzt wurden morgendliches Speichel-Cortison sowie der „central adrenal insufficiency score“ (CAI-Score) zur Abschätzung der Vortestwahrscheinlichkeit als zusätzliche Hilfestellungen postuliert [3, 4].
Da eine fehlende Behandlung einer AI bei falsch-negativer Abklärung bis hin zur adrenalen Krise, eine Fehldiagnose andererseits zu unnötiger Cortisoltherapie mit bekannten kardio-metabolischen Komplikationen führen kann, ist eine zuverlässige Diagnostik von großer Wichtigkeit.
Indikation
Definition
Bei einer primären AI (Morbus Addison) ist die Cortisolsynthese in den Nebennieren durch z. B. autoimmune Adrenalitis, Infektionen, nach Traumata oder nach Operationen direkt gestört. Eine sekundäre AI entsteht durch verminderte ACTH-Produktion infolge einer Hypophysenvorderlappen-Insuffizienz (z. B. durch ZNS-Traumata oder Operationen an der Hypophyse). Die tertiäre AI entsteht durch iatrogene Suppression der HPA-Achse, meist durch Langzeit-Steroidgabe, und resultiert folglich in Nebennierenrindenatrophie mit verminderter, endogener Cortisolproduktion durch die niedrigen ACTH-Konzentrationen [7].
Anamnese
Klassische Symptome der AI umfassen eine rasche Ermüdbarkeit, Gewichtsverlust, Dehydratation, Hypotonie und Pigmentstörungen. Weiters können Abdominalgien und andere gastrointestinale Symptome (Nausea, Emesis, Obstipation/Diarrhö) auftreten. Bei einer primären AI kann in schweren Fällen eine sogenannte Addison-Krise mit schwerer Hypotonie bis hin zum Koma entstehen [7].
Testprinzip
Metyrapon (Metopiron®, Metycor®) inhibiert über seinen aktiven Metaboliten Metyrapol die 11β-Hydroxylase (CYP11B1, P450 cII), welche in der Zona fasciculata der Nebennierenrinde 11-Desoxycortisol in Cortisol umwandelt und somit für den finalen Schritt der Cortisolsynthese verantwortlich ist. Bei regelrechter Achsenfunktion senkt Metyrapon somit die Cortisolkonzentration im Serum und bewirkt einen Anstieg von 11-Desoxycortisol (aufgrund der fehlenden Umwandlung in Cortisol) und ACTH aufgrund des fehlenden, negativen Feedback-Mechanismus (Abb. 1).
Der Metyrapon-Test stellt eine Alternative zu anderen Tests der HPA Achse wie dem Hypoglykämie-Test dar [8]. Da die Inhibition der adrenalen Cortisolsekretion einen geringeren Stimulus für die hypophysäre ACTH-Produktion darstellt als Stressbelastung durch z. B. einen Hypoglykämietest (Goldstandard zur Diagnose einer sekundären AI), eignet sich der Metyrapon-Test vor allem zum Nachweis einer partiellen Achseninsuffizienz. Außerdem ist der Test auch bei Patienten mit Kontraindikation für den Insulin-Hypoglykämie-Test anwendbar. Die Präparate sind als Weichkapseln zu je 250 mg erhältlich.
Durchführung
Der Test kann sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt werden. Bei Verdacht auf primäre AI oder erhöhtem Risiko für eine adrenale Krise soll der Test stationär erfolgen. Kontraindikationen umfassen einen instabilen Patientenzustand, eine manifeste, primäre AI sowie Allergien gegen die im Präparat enthaltenen Bestandteile.
1.
Orale Einnahme von Metyrapon 30 mg/kg Körpergewicht (KG) (maximal 3 g) zwischen 23:00 Uhr und 0:00 Uhr. Alternativ werden 2 g < 70 kgKG, 2,5 g zwischen 70–90 kgKG und 3 g bei > 90 kgKG verabreicht. Zur Verträglichkeit kann die Gabe zusammen mit einer Mahlzeit (z. B. Joghurt oder Milch) erfolgen.
2.
Blutabnahme zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr (vorzugsweise um 08:00 Uhr) zur Bestimmung der Serumkonzentrationen von Cortisol, 11-Desoxycortisol und ACTH. Die ACTH-Probe muss direkt nach Abnahme auf Eis gekühlt werden.
3.
Um Nebenwirkungen zu minimieren, kann direkt nach der Blutabnahme eine Substitution (z. B. 20 mg Hydrocortison per os) erfolgen [5].
Interpretation
Die Normwerte richten sich nach der für die Bestimmung verwendeten Methodik. Als Richtwerte für eine regelrechte Achsenfunktion sprechen [6]:
-
ACTH-Anstieg auf > 44 pmol/L (200 ng/L)
-
11-Desoxycortisol-Anstieg auf > 7 µg/dL (200 nmol/L)
-
Serum-Cortisol < 7 µg/dl (192 nmol/l)
Bei Vorhandensein einer AI zeigt sich ein inadäquater Anstieg von 11-Desoxycortisol (< 7 µg/dL), Diagnosepfad s. Abb. 2.
Ein gleichzeitig inadäquater ACTH-Anstieg bei zudem nicht ausreichender Cortisolsuppression deutet allerdings eher auf eine unzureichende Metyrapon-Wirkung als auf eine AI hin. In diesem Fall muss der Test gegebenenfalls wiederholt werden [6].
Bei Patienten mit moderater/niedriger Vortestwahrscheinlichkeit wurde eine 11-Desoxycortisol-Konzentration von < 10 µg/dL zur besseren Diagnosefindung diskutiert [5]. Vor Kurzem wurde der CAI-Sscore als Möglichkeit zur Abschätzung der Vortestwahrscheinlichkeit vorgestellt [4].
Der Metyrapon-Test alleine kann nicht aussagekräftig genug zwischen einer primären und einer sekundären AI unterscheiden. Hohe ACTH-Spiegel vor Testbeginn weisen jedoch auf eine primäre AI hin.
Limitationen & Fallstricke
-
Die Bestimmung von 11-Desoxycortisol wird aktuell nicht routinemäßig in jedem Labor angeboten. Zur Implementierung des Funktionstests in der klinischen Praxis ist demnach eine gute Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen der Labormedizin unerlässlich. Auch Fragen bzgl. Kreuzreaktivität und Messgenauigkeit des verwendeten Assays sollten zur Verwertbarkeit der Ergebnisse unbedingt vorab geklärt werden. Da 11-Desoxycortisol aus einer ungekühlten Serumprobe bestimmt werden kann, ist ansonsten auch die Probenversendung an akkreditierte Partnerlabors anzudenken.
-
Falsch-hohe 11-Desoxycortisolspiegel wurden mit möglichen Komorbiditäten wie Hypothyreose, Hypoglykämie, Diabetes mellitus, kongestiver Herzinsuffizienz, Adipositas und chronischer Niereninsuffizienz in Verbindung gebracht [9, 10]. Eine Leberzirrhose kann durch einen gestörten Abbau von Metyrapon ebenfalls auf das Testergebnis Einfluss nehmen.
-
Ein falsch-positives Testergebnis (inadäquater Anstieg von 11-Desoxycortisol) kann u. a. durch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln entstehen:
-
Metyrapon wird durch das CYP-System metabolisiert. Die gleichzeitige Einnahme von CYP-Induktoren wie mancher Makrolid-Antibiotika, Antikonvulsiva wie Phenytoin oder Phenobarbital beschleunigt den Abbau von Metyrapon. Auch andere Medikamente wie Antidepressiva, Neuroleptika oder Thyreostatika können das Testergebnis verfälschen. Die Einnahme dieser Pharmaka muss – sofern medizinisch vertretbar – vor der Testung pausiert werden.
-
Eine Einnahme von Cortisonpräparaten kann durch den negativen Feedback-Mechanismus eine ACTH-Suppression bewirken und somit zu verfälschten Resultaten führen.
-
Manche Cortisol-Assays weisen eine Kreuzreaktivität mit 11-Desoxycortsiol auf [11], aufgrund derer das Testergebnis ebenfalls verfälscht werden kann.
-
Fazit für die Praxis
-
Der Metyrapon-Test ist ein einfacher und gut verträglicher Test zur Abklärung einer Nebenniereninsuffizienz und wird vor allem zur Abklärung einer sekundären AI eingesetzt.
-
11-Desoxycortisol ist der entscheidende Parameter für die Diagnose, muss aber immer anhand der zusätzlichen Befunde (Cortsiol, ACTH, Komorbiditäten, Dauermedikation) interpretiert werden.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
P. Wolf received honoraria for lectures and presentations from Recordati rare diseases and HRA Pharma, participated in advisory boards organised by Recordati rare diseases and HRA Pharma, and received support for attending meetings from HRA Pharma. C. Baumgartner declares no conflict of interest.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
