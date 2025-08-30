Abklärung bei adrenaler Insuffizienz

Während die Diagnose einer ausgeprägten AI mit entsprechender Klinik mittels Nüchtern-Morgen-Cortisol und adrenocorticotropem Hormon (ACTH) erfolgen kann, werden für unklare Fälle spezielle Funktionstests zur HPA-Achsenstimulation durchgeführt. Der in der klinischen Praxis hierfür am häufigsten eingesetzte Funktionstest ist der Synacthen-Test. Hierbei erfolgt die Bestimmung von Cortisol vor sowie 30 (und 60) Minuten nach Gabe von 250 μg synthetischem ACTH. Der Vorteil des Tests liegt in dem geringen Risiko für Nebenwirkungen durch die Injektion sowie den geringen Kosten und der guten Verfügbarkeit von Synacthen. Andererseits ist die diagnostische Genauigkeit gerade für die Abklärung einer sekundären oder tertiären Genese geringer als beim Insulin-Hypoglykämie-Test, wo es durch den Unterzucker und die darauffolgende Gegenregulation zu einer umfassenden Stimulation der HPA-Achse kommt. Der Insulin-Hypoglykämie-Test ist jedoch für die Patient:innen deutlich belastender sowie bei älteren Patient:innen oder relevanten Vorerkrankungen (z. B. vorbekannte koronare Herzerkrankung oder Epilepsie) kontraindiziert. Der Corticotropin-Releasing-Hormon(CRH)-Stimulationstest, eine aufgrund der guten Verträglichkeit häufig eingesetzte Alternative zur Abklärung der sekundären AI in der klinischen Praxis, ist aufgrund des Wirkstoffmangels bei fehlender Produktion aktuell nicht mehr durchführbar. Zuletzt wurden morgendliches Speichel-Cortison sowie der „central adrenal insufficiency score“ (CAI-Score) zur Abschätzung der Vortestwahrscheinlichkeit als zusätzliche Hilfestellungen postuliert [].