66. Jahrestagung der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft 20.04.2026 abstracts Erschienen in Spektrum der Augenheilkunde Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel 66. Jahrestagung der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft Publikationsdatum 20.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Spektrum der Augenheilkunde Print ISSN: 0930-4282 Elektronische ISSN: 1613-7523 DOI https://doi.org/10.1007/s00717-026-00613-1