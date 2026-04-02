Nachlese Obergurgl 51. DACH Symposium für pädiatrische Präventiv- und Ernährungsmedizin Pädiatrie, Wissenschaft und Politik im Dialog, 22. bis 24. Jänner 2026 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Pädiatrie & Pädologie | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Zusammenhang von Geburtsmonat und Essverhalten Metadaten Titel Nachlese Obergurgl 51. DACH Symposium für pädiatrische Präventiv- und Ernährungsmedizin Pädiatrie, Wissenschaft und Politik im Dialog, 22. bis 24. Jänner 2026 Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Pädiatrie & Pädologie / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 0030-9338 Elektronische ISSN: 1613-7558 DOI https://doi.org/10.1007/s00608-026-01372-7