VKKJ 50 Jahre Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche VKKJ feierte Goldenes Jubiläum mit über 300 Mitarbeiter:innen, Klient:innen und Ehrengästen im Atrium Tulln 01.12.2025 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Pädiatrie & Pädologie | Ausgabe 6/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Model Calculation of the Influence of Body Height on Performance in Medicine Ball Throw Nächster Artikel Armut bedroht die psychische Gesundheit Metadaten Titel VKKJ 50 Jahre Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche VKKJ feierte Goldenes Jubiläum mit über 300 Mitarbeiter:innen, Klient:innen und Ehrengästen im Atrium Tulln Publikationsdatum 01.12.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in Pädiatrie & Pädologie / Ausgabe 6/2025 Print ISSN: 0030-9338 Elektronische ISSN: 1613-7558 DOI https://doi.org/10.1007/s00608-025-01337-2