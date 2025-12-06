Zum Inhalt

Pädiatrie & Pädologie

VKKJ 50 Jahre Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche

VKKJ feierte Goldenes Jubiläum mit über 300 Mitarbeiter:innen, Klient:innen und Ehrengästen im Atrium Tulln

  • 01.12.2025
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie | Ausgabe 6/2025
Titel
VKKJ
50 Jahre Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche
VKKJ feierte Goldenes Jubiläum mit über 300 Mitarbeiter:innen, Klient:innen und Ehrengästen im Atrium Tulln
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie / Ausgabe 6/2025
Print ISSN: 0030-9338
Elektronische ISSN: 1613-7558
DOI
https://doi.org/10.1007/s00608-025-01337-2

