Rückblick auf die Jubiläumsfeier 30 Jahre universitäre Rheumatologie in Österreich 01.05.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in rheuma plus | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel News-Screen Physikalische Medizin Nächster Artikel KI für personalisierte Therapien Metadaten Titel Rückblick auf die Jubiläumsfeier 30 Jahre universitäre Rheumatologie in Österreich Publikationsdatum 01.05.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in rheuma plus / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 1868-260X Elektronische ISSN: 2191-2610 DOI https://doi.org/10.1007/s12688-026-00963-3