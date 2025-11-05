19th European Colorectal Congress – ECC, St. Gallen 01.11.2025 Abstracts European Colorectal Congress 2025 Erschienen in: Erschienen in European Surgery | Sonderheft 2/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel THE 19th ECC—the European Colorectal Congress ECC Metadaten Titel 19th European Colorectal Congress – ECC, St. Gallen Publikationsdatum 01.11.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in European Surgery / Ausgabe Sonderheft 2/2025 Print ISSN: 1682-8631 Elektronische ISSN: 1682-4016 DOI https://doi.org/10.1007/s10353-025-00909-7