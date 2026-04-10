No Page Title

Dr. phil. Katharina Edtstadler ist Komparatistin und promovierte 2020 an der Universität Wien mit einer Dissertation über Medical Humanities. Sie war als Lektorin, Projektmitarbeiterin und Herausgeberin an der Universität Wien sowie an der Medizinischen Universität Wien tätig. An der MUW arbeitete sie außerdem mit Studierenden und Patient:innen im transdisziplinären Seminar der Anamnesegruppen.

Ihre akademischen Forschungsschwerpunkte sind die interdisziplinären Felder Medical Humanities, Narrative Medicine und Narrative Medical Ethics. Sie ist Autorin zweier Monographien (Medizinprofessionelle Leser*innen (MPL). Eine metakritische Analyse der Medical Humanties. Metzler 2021 und Narrating Illness – Krankheit erzählen. Tuberkulose in Literatur und Medizin. Ferstl & Perz 2016) sowie einiger Artikel zu diesem Thema, die u.a. im Jahrbuch Literatur und Medizin, im Journal Revisit: Humanities & Medicine in Dialogue, im Lehrbuch Strada Medici und dem APM-Journal Annals of Palliative Medicine publiziert wurden. Als Independent Researcher hält sie Vorträge, Workshops und übernimmt Gutachter:innen-Tätigkeiten. Ihre Begeisterung für alles, was mit Verbindungen zwischen „Medizin und Text“ zu tun hat, fließt täglich in ihre Arbeit als Redakteurin bei Springer Nature ein.