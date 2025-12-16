No Page Title





Vom makellosen Endothel eines Kindes bis zum verkalkten „Stillstand“ im Alter: Unsere Gefäße führen einen lebenslangen, stillen Dialog mit der Zeit. Was als physiologisches Wunderwerk beginnt, wandelt sich durch chronische Entzündungsprozesse schleichend in ein starres Rohr.

Wir zeigen anhand eindrucksvoller Präparate von Prof. Dr. Oliver Peschel, wie aus der pulsierenden Elastizität eine tödliche Sprödigkeit wird. Verfolgen Sie die Geschichte einer Gefäßwand, die den Kampf gegen Hypertonie, Lipide und oxidativen Stress langsam verliert und zum Geburtsort von Gerinnsel wird.