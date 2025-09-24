No Page Title

Eine scheinbar banale Szene am Arbeitsplatz entpuppt sich als Beginn einer diagnostischen Odyssee.

Wie ein Computerpasswort zum diagnostischen Rätsel wurde

Eine 60-jährige Patientin steht verwirrt vor ihrem Computer, kann sich nicht an ihr Passwort erinnern. Die Kolleginnen werden hellhörig – etwas stimmt nicht. Was folgt, ist ein Fall, der zeigt, warum manchmal die wichtigste Untersuchung gerade die ist, die wir fast vergessen hätten zu machen.

Das MRT liefert bereits beunruhigende Befunde: Multiple Läsionen in unterschiedlichen Stadien – Pons, Stammganglien beidseits, zeitlich gestaffelt von hyperakut bis chronisch. Die Arbeitsdiagnose scheint klar: ischämisches Geschehen, Basilaris-Spitzensyndrom. Doch die CT-Angiographie verwirrt die Ärztinnen und Ärzte mit widersprüchlichen Aussagen, das Vaskulitis-Screening bleibt negativ und die extensive kardiologische Abklärung ergebnislos.

Erst die – in der Routine-Schlaganfallabklärung oft übersehene – Liquorpunktion bringt die Wende und eine Diagnose, die weltweit nur in 62 dokumentierten Fälle erstellt wurde.

In der ersten Folge von „Ein Fall für 2“ diskutieren:

Dr. Stefanie Poggenburg, Allgemeinmedizinerin, 1. Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Vorsitzende der Steirischen Akademie für AllgemeinmedizinPD Dr. Peter Lackner, Vorstand der Abteilung für Neurologie, Klinik Floridsdorf

Die zentralen Fragen:

Wann sollten wir bei atypischen Schlaganfallverläufen den Mut zur erweiterten Diagnostik aufbringen?Welche Rolle spielt die Liquorpunktion in der Ära hochauflösender Bildgebung?Wie erkennen Hausärztinnen und Hausärzte subtile kognitive Veränderungen nach Schlaganfällen?

Ein interdisziplinärer Dialog über diagnostische Fallstricke, die Tücken seltener Differenzialdiagnosen und die Kunst, zwischen evidenzbasierter Stufendiagnostik und klinischem Gespür für das Ungewöhnliche zu navigieren.